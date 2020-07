Lazio, Tare: «Abbiamo parlato con la squadra, vincere serve a ritrovare motivazioni»

Igli Tare ha analizzato il momento della Lazio nel pre-gara del match contro il Sassuolo.

Il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Lazio-Sassuolo:

«La serenità si ritrova vincendo, solo cosi si possono trovare le motivazioni. Abbiamo molti problemi ma non voglio che siano un alibi. Negli ultimi 3 giorni abbiamo parlato molto, i giocatori hanno fatto autocritica. Il campionato è ancora aperto, tutto puo succedere e abbiamo l’obbligo di fare bene fino alla fine. In questo momento ci mancano un po’ di giocatori per infortuni e squalifiche. Giocando ogni 3 giorni non riusciamo a dare il 100%. Chi scende in campo deve dare il massimo, bisogna guardare avanti. Nessuno avrebbe pensato ad una pandemia come il COVID. La squadra deve essere completa per esprimersi al massimo. A fine campionato faremo un resoconto con il presidente e l’allenatore. A Lecce abbiamo fatto una brutta prestazione».