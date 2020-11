Lazio, tampone negativo per Luis Alberto: l’annuncio sui social

Luis Alberto negativo. Il calciatore spagnolo ha postato il risultato del tampone sul suo profilo Instagram: la Lazio recupera una pedina essenziale

Luis Alberto negativo al tampone per il Covid-19. Nessun comunicato, nessuna nota ufficiale, solo una storia sul profilo Instagram del calciatore spagnolo per annunciare la notizia. In questo clima di emergenza e confusione, è un recupero fondamentale per mister Inzaghi e per la Lazio che, tra pochi giorni, affronterà la Juventus.

Insieme al Mago, anche la moglie Patricia è risultata negativizzata.