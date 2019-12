La Supercoppa ha portato un trofeo in più nella bacheca della Lazio e ventimila euro di bonus premio per i giocatori

Doppio confronto e doppia vittoria, in poco meno di quindici giorni. A tanti poteva sembrare un’impresa, eppure la Lazio ha piegato la Juventus al suo volere per ben due volte, per 3-1. Soprattutto se si pensa che il secondo incrocio ha permesso di alzare verso il cielo di Riyad la Supercoppa italiana: il sedicesimo trofeo della bacheca biancoceleste, nonchè uno degli obiettivi stagionali della squadra.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la finale ha portato anche un bonus nelle tasche dei giocatori: 20.000€ a testa. Il presidente Lotito, infatti, ha stanziato circa dieci milioni di euro per premiare i suoi ragazzi ad ogni obiettivo: cifra che non è stata ritoccata neppure dopo l’eliminazione dall’Europa League.

Dopo la Supercoppa, restano la qualificazione in Champions League, la Coppa Italia e il bonus dedicato allo Scudetto.