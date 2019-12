Lazio, suggestione Inghilterra per Inzaghi. Il tecnico verso la Premier?

Simone Inzaghi potrebbe approdare in Premier League l’anno prossimo

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, potrebbe approdare in Premier League. Come riportato dal The Guardian, l’allenatore piacentino potrebbe allenare in Inghilterra la prossima stagione. In terra britannica ne sono certi: il West Ham starebbe seriamente pensando a Simone Inzaghi per il post Pellegrini. Il futuro del mister cileno è in dubbio, se sabato dovesse perdere, la sua panchina potrebbe saltare.

GLI HAMMERS E INZAGHI – La dirigenza del club di David Sullivan ha una grande ammirazione nei confronti della guida tecnica della Lazio, grazie anche a Paolo Di Canio e agli anni trascorsi con indosso la casacca degli Hammers.