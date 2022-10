Lazio-Sturm Graz, 19 anni fa l’unico precedente europeo

La Lazio si appresta a sfidare lo Sturm Graz questa sera in Europa League: l’unico precedente risale a ben 19 anni fa

Questa sera alle 21 andrà in scena Lazio-Sturm Graz, quarta gara europea stagionale della squadra di Sarri.

Come riportato dall’edizione romana del Corriere dello Sport, con gli austriaci c’è un solo precedente risalente alla stagione 2002-2003. Lo Sturm si impose 1-0 all’Olimpico nei quarti di finale ma i biancocelesti approdarono in semifinale grazie all’1-3 ottenuto in trasferta. Oggi i tre punti avvicinerebbero di gran lunga la qualificazione.