Atalanta-Lazio, due giovani portieri dietro Reina: si attende Strakosha

La Lazio porterà a Bergamo due giovani portieri alle spalle di Reina: si attende Strakosha, alle prese con problemi fisici

Lazio a Bergamo con due giovani dietro Reina. In attesa del rientro di Straskosha, fermo per dei problemi al ginocchio, saranno convocati Marco Alia e Gabriel Pereira. Il primo è cresciuto nel vivaio biancoceleste, mentre il secondo è arrivato in estate dal Monaco.

Torna in Primavera Alessio Furlanetto, il portiere aggregato alla prima squadra nell’ultimo periodo: oggi sarà in campo contro la Juve.