Lazio, dallo store in centro fino alla cena di Natale: tutti gli appuntamenti

Lazio, tutti gli appuntamenti dei biancocelesti prima della sosta per la pausa natalizia: dall’apertura del nuovo store fino alla Supercoppa

Sarà un dicembre ricchissimo di eventi per la Lazio e per i tifosi biancocelesti. Come riporta Il Messaggero il primo è fissato per martedì pomeriggio, quando in via di Propaganda verrà inaugurato il nuovo Lazio Style Store proprio nel centro della Capitale. Oltre al presidente Lotito saranno presenti anche alcuni giocatori biancocelesti.

La consueta cena di Natale è invece in programma il 17 dicembre come sempre a Spazio Novecento all’Eur. Infine prima della pausa natalizia l’importante impegno dei ragazzi di Inzaghi sarà quello della Supercoppa a Riad contro la Juventus il 22 dicembre.