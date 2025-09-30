 Lazio, nuovo stop per Marusic: il terzino rischia di saltare Torino e Nazionale
Lazio, nuovo stop per Marusic: il terzino rischia di saltare Torino e Nazionale

Marusic
Marusic

Lazio, nuovo stop per Marusic: accertamenti nei prossimi giorni. A rischio anche le sfide con il Montenegro

Nuovo allarme in casa Lazio. Dopo una serie di problemi fisici che hanno già condizionato la rosa di Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste noto per il suo calcio offensivo e organizzato, arriva un’altra tegola: si è fermato Adam Marusic, terzino montenegrino classe 1992, punto di riferimento sulla fascia destra.

L’infortunio a Marassi

Durante la sfida contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, Marusic ha chiesto il cambio poco dopo aver servito l’assist decisivo a Taty Castellanos, attaccante argentino arrivato in estate dal Girona. Il difensore ha accusato un problema muscolare al flessore, un fastidio che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo.

Gli esami strumentali previsti nei prossimi giorni chiariranno l’entità dell’infortunio, ma le prime sensazioni non lasciano spazio all’ottimismo. Con ogni probabilità, infatti, Marusic sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato contro il Torino, formazione guidata da Baroni, e rischia di restare ai box anche per le settimane successive.

Impatto sulla Lazio e sulla Nazionale

L’assenza di Marusic rappresenta un problema non da poco per Sarri, che già deve fare i conti con una rosa ridotta dalle numerose defezioni. Il montenegrino, infatti, è uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico grazie alla sua duttilità: può agire sia a destra che a sinistra, garantendo equilibrio e spinta offensiva.

La notizia pesa anche sul fronte internazionale. Il Montenegro, che aveva già inserito Marusic nella lista dei convocati per le gare di ottobre valide per le qualificazioni, dovrà rinunciare al suo esterno più esperto. Il giocatore resterà a Formello, quartier generale della Lazio, per seguire un programma di recupero personalizzato.

Prospettive future

La Lazio spera di riavere il suo terzino al più presto, soprattutto in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra campionato e coppe europee. La gestione dei tempi di recupero sarà fondamentale per evitare ricadute e garantire a Sarri un elemento chiave della sua retroguardia.

Con l’ennesimo infortunio, la stagione biancoceleste si conferma segnata da continui ostacoli fisici. Ora la palla passa allo staff medico, chiamato a restituire a Sarri un Marusic al 100% per affrontare al meglio i prossimi appuntamenti.

