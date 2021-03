Lazio, l’attacco biancoceleste è spento: solo 9 marcatori diversi in Serie A

La Lazio sta attraversando un momento di crisi, specialmente dal punto di vista realizzativo: segnano (poco) sempre i soliti

Un momento molto difficile quello che sta passando la Lazio in questo periodo. Nelle ultime 5 partite, infatti, sono arrivate 4 sconfitte ed una sola vittoria. Un momento di crisi, che potrebbe risultare fatale alla fine per la qualificazione in Champions.

Come riportato da Sky Sport, per i biancocelesti il problema è soprattutto in attacco. Infatti, in questa stagione, la squadra allenata da Simone Inzaghi non riesce ad andare in rete nelle ultime settimane. Segnano, poco, solamente i soliti giocatori e, se non lo fanno, la squadra non va. In questo campionato di Serie A, la Lazio è andata in rete solamente con 9 giocatori, posizionandosi penultima in questa speciale classifica: peggio ha fatto solo il Parma, con 8 giocatori.