Lazio, l’assenza di Castellanos si è fatta sentire anche al Penzo: il dato aggiornato dei punti senza il Taty dopo il match con il Venezia

Lazio, alla luce del pari della partita di oggi con il Venezia il dato dei punti senza l’attaccante argentino inizia ad essere un problema per Baroni

Brusca frenata per la Lazio questo pomeriggio contro il Venezia, visto lo 0-0 finale ottenuto dalla squadra di Baroni contro la compagine lagunare. Tale risultato incrementa un dato che inizia ad essere allarmante per i biancocelesti, visto che quest’oggi in campo non c’era Castellanos. Senza l’ex Girona infatti, le aquile hanno conquistato solamente due punti ossia questo di oggi e la partita interna con il Como, e ben due sconfitte rispettivamente con Fiorentina ed Inter. Dato certamente allarmante e da modificare, se la squadra vuole un pass per la prossima Champions