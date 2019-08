Lazio, stasera cena di squadra in vista del debutto. Un cambio nello staff medico

Questa sera la Lazio si incontrerà in un noto ristorante per cenare e trascorrere qualche ora insieme in vista dell’inizio della Serie A

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A. La Lazio, guidata da Simone Inzaghi, sta lavorando a Formello per farsi trovare pronta per i primi due impegni stagionali contro Sampdoria e Roma. Per cementare ancor di più il gruppo, e far integrare in modo ottimale i nuovi acquisti, ieri è stato organizzato un pranzo nel quartier generale biancoceleste, a cui farà seguito la cena di squadra di stasera. Giocatori e staff, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, si incontreranno in un noto ristorante al centro di Roma per trascorrere qualche ora insieme.

STAFF MEDICO – Infine, novità nello staff medico tra i fisioterapisti: Luca Zampa ha preso il posto di Vincenzo Buzzi, ex Roma e Palermo inserito nella Lazio appena un mese fa.