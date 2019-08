Formello – Milinkovic e Marusic tornano in gruppo. Mentre Lazzari…

Buone notizie per Inzaghi: Milinkovic e Marusic sono tornati ad allenarsi con il gruppo

Solo notizie positive per Inzaghi: oggi Milinkovic e Marusic si sono allenati regolarmente con il resto della squadra, mentre Caicedo e Lazzari hanno svolto un lavoro differenziato. Il terzino ex Spal è sceso in campo con un tutore dopo appena 24 ore dall’operazione subita ieri in Paideia. Oggi già non avvertiva più dolore e a questo punto non è esclusa una convocazione per la trasferta di Genova. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Nessun problema invece per Milinkovic che ha smaltito il suo infortunio e contro la Samp ci sarà. Discorso invece diverso per Marusic che ha saltato tutta la preparazione e avrà bisogno di altro tempo per tornare in forma. Domani è prevista una doppia seduta.