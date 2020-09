Lazio, staffetta Reina-Strakosha: Inzaghi darà spazio ad entrambi

Nel precampionato, il tecnico piacentino ha dato spazio al portiere spagnolo, oggi contro il Frosinone è prevista una staffetta.

Da un lato Strakosha, prodotto del vivaio cresciuto esponenzialmente nelle ultime stagioni.

Dall’altra Reina, portiere dall’indiscutibile esperienza internazionale, con oltre 60 gare ci Champions League disputate.

Saranno loro (aldilà dei giovani Alia e Adamonis) a proteggere la porta biancoceleste nel corso della stagione 2020-21. La gerarchia, come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non è ancora stabilita. Cosi come accadrà oggi nella sfida contro il Frosinone di Alessandro Nesta, dove giocheranno un tempo per uno, Inzaghi dovrebbe alternarli anche nel corso della stagione (un po’ come accade per Meret e Ospina nelle file del Napoli). Soltanto qualora si palesasse un’evidente differenza tra i due, allora verrebbe scelto un titolare. Ad oggi, Thomas parte in leggero vantaggio, ma “Pepe” non sente alcun tipo di pressione.