Lazio, lo Stadio Olimpico un fattore: tutti gli impegni casalinghi

Lazio, tutte le gare dei biancocelesti in casa da qui al termine del girone d’andata. Lo Stadio Olimpico può essere un fattore

La Lega Serie A ha diramato il programma delle giornate di Serie A che vanno dalla 14esima alla 18esima. Resta solo da definire quindi l’ultimo turno del girone di andata, in programma ad inizio gennaio 2025 quando ci sarà il derby tra Roma e Lazio.

Da qui al termine del 2025 i biancocelesti giocheranno cinque partite in casa in campionato più due in Europa League ed una in Coppa Italia. Al momento la squadra di Marco Baroni è seconda solo al Napoli per rendimento tra le mura amiche. Allo Stadio Olimpico i capitolini hanno conquistato 10 punti in 4 partite.

Questo il programma delle partite casalinghe:

Lazio-Genoa domenica 27/10 ore 15:00

Lazio- Cagliari lunedì 4/11 ore 20:45

Lazio-Bologna domenica 24/11 ore 20:45

Lazio-Inter lunedì 16/12 ore 20:45

Lazio-Atalanta sabato 28/12 ore 20:45

A queste si aggiungono i tre impegni di coppa: