Lazio, contro il Monza occhio alla squalifica: tre calciatori rischiano di saltare il Napoli

Lazio, alla vigilia della sfida interna contro i lombardi ecco chi è stato ammonito e che deve fare attenzione nella squadra di Baroni

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domenica pomeriggio la Lazio torna in campo con la voglia di confermarsi dopo i tre punti conquistati, di misura contro il Cagliari di Nicola. Per farlo la formazione biancoceleste dovrà vedersela con il Monza, ma vincere con i brianzoli vale doppio perchè oltre i tre punti vuole giocarsi il super match con il Napoli con tutti i componenti effettivi. Per la partita con la capolista di settimana prossima infatti, sono ben tre i calciatori a rischio squalifica ovvero Isaksen, Rovella e anche il nuovo acquisto Belahyane appena arrivato dal Verona