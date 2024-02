Lazio, squadra in partenza per Firenze in vista della gara di domani con la Fiorentina – FOTO

Lazio, la squadra di Sarri è partita alla volta di Firenze per la gara contro i toscani e spunta il rientro di un titolare

Ormai ci siamo l’attesa è finita, la Lazio domani torna in campo per sfidare la Fiorentina e allo stesso tempo confermarsi dopo quanto di buono fatto vedere a Torino. La squadra in vista della gara con i toscani, è partita alla volta di Firenze e tra costoro spunta anche il rientro di Zaccagni come dimostra il post social