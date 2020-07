Lazio, squadra e società a cena per celebrare la stagione FOTO&VIDEO

La Lazio celebra la stagione, dopo l’ultima gara casalinga, con una cena. Presenti tutti i protagonisti: dallo staff medico, ai giocatori, fino alla dirigenza

Una cena per celebrare l’unione della squadra, ma anche quanto di bello fatto in questa stagione. Record battuti, tabù infranti, la coesione ritrovata tra società, giocatori e tifosi. Nonostante sia mancato il trionfo dello Scudetto, per la Lazio è un anno da festeggiare. Non è tempo di vivere di rimpianti, ora è il momento di guardare al futuro sorridendo. E quale modo migliore se non farlo tutti insieme, dopo l’ennesima vittoria?

Tutti i protagonisti si sono ritrovati da Sublime – La Villa, locale poco lontano dallo Stadio Olimpico, per una cena: dallo staff medico alla dirigenza, sono tutti presenti.