Lazio, valutazioni sulla lista Serie A: Dele-Bashiru in attesa ma tutto dipende da...

Lazio, dubbi sulla lista Serie A: Dele-Bashiru attende, decisivo il recupero di Vecino. Le valutazione di Sarri
La sosta per le nazionali rappresenta un momento cruciale in casa Lazio, non solo per ricaricare le energie ma anche per definire le strategie in vista della ripresa del campionato. Tra i temi più caldi c’è la questione legata alla lista Serie A, con particolare attenzione alla posizione di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001 arrivato in estate dal club turco Hatayspor.
Dele-Bashiru, escluso per far posto a Basic
Prima della sfida contro il Genoa, Dele-Bashiru era stato escluso dall’elenco dei giocatori disponibili per permettere l’inserimento di Toma Basic, centrocampista croato con caratteristiche più difensive.
Il possibile reintegro di Dele-Bashiru dipende in gran parte dalle condizioni di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano ex Inter, fermo ai box da quasi due mesi per problemi fisici. Vecino rappresenta un elemento fondamentale nello scacchiere di Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo gioco organizzato e basato sul possesso palla. Il tecnico spera di riaverlo a disposizione proprio nella trasferta di Bergamo, ma la sua presenza resta incerta.
Le valutazioni di Sarri e dello staff
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dele-Bashiru potrà sperare in una convocazione soltanto se Vecino non dovesse recuperare in tempo. In caso contrario, il giovane nigeriano dovrà attendere ancora prima di rientrare stabilmente nella lista della Serie A. Una decisione che Sarri e il suo staff prenderanno nei prossimi giorni, valutando attentamente le condizioni fisiche dei due centrocampisti.