Lazio, in programma anche lo speciale di Sky sui 120 anni

Lazio, Sky Sport ha creato uno speciale per i centoventi anni dei biancocelesti in onda proprio la sera del 9 gennaio

Domani a mezzanotte la Lazio spegnerà 120 candeline: quest’anno il compleanno biancoceleste è cominciato da ieri, 6 gennaio, con le installazioni che parlano di storia a Piazza della Libertà per arrivare a sabato 11 durante la sfida col Napoli in programma alle 18. Anche Sky Sport ha voluto dare il suo contributo e la sera del 9 gennaio alle 20:30 andrà in onda sulle loro reti lo speciale sui biancocelesti e sarà poi disponibile on demand dal giorno successivo.