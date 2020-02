Lazio, speciale del CdS per i trent’anni di Immobile

Domani Ciro Immobile compirà trent’anni. Il Corriere dello Sport dedicherà uno speciale all’attaccante della Lazio

Il 2020 si sta rivelando un anno speciale per Ciro Immobile: 26 reti in campionato, in testa alle classifiche di capocannoniere in Italia ed Europa, record su record infranti ed a breve taglierà il traguardo dei trent’anni.

L’attaccante della Lazio domani entrerà per la prima volta negli «enta» e sarà un giorno speciale per lui. Per questo il Corriere dello Sport ha deciso di dedicargli un inserto di 16 pagine che i tifosi biancocelesti potranno ricevere in omaggio.