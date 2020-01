Lazio Spal, in programma domenica alle ore 15, è la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A: le probabili formazioni

E’ il momento di riposare per la Lazio: la squadra di Inzaghi tornerà sul campo centrale del Mirko Fersini nella giornata di domani. La prima cosa da valutare saranno le condizioni fisiche di Correa: il numero 11 ha giocato dal primo minuto nel derby ma ha lasciato il posto a Caicedo mentre zoppicava vistosamente. Da verificare anche Luis Alberto che, nonostante la rabbia per il cambio, ha avuto un piccolo problema. Durante questa settimana da valutare anche Cataldi, Marusic, Lukaku e Andrè Anderson. Strakosha, Acerbi e Radu rimangono solidi tra gli undici titolari. Nuovo ballottaggio in difesa tra Luiz Felipe e Patric. Nel centrocampo ci sono i soliti cinque: Lazzari, Lulic, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Cambiamenti in attacco: molto alta la probabilità che ci sia Caicedo al fianco di Immobile, che è entrato in diffida.

Sul fronte Spal, Semplici dovrà fare a meno di Petagna e Valoti, diffidati e ammoniti nel Derby dello scorso sabato contro il Bologna. In attacco, senza alcun intoppo di mercato, potrebbe esserci Paloschi. E’ aperto comunque il ballottaggio con Floccari. Potrebbe avere una possibilità dal primo minuto è Murgia e Bonifazi che è al momento in ballottaggio con Cionek. Ecco di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Correa. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: A. Anderson, Cataldi, Marusic, Lukaku

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Radu, Immobile

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek (Bonifazi), Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Murgia, Reca; Paloschi, Di Francesco. All.: Leonardo Semplici.

INDISPONIBILI: Fares, D’Alessandro

SQUALIFICATI: Petagna, Valoti

DIFFIDATI: Vicari