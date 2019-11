Lazio, ora la sosta ma con il terzo posto in classifica

Lazio, la squadra di Inzaghi si gode il terzo posto in vista delle due settimane di sosta per le nazionali

Vittoria per 4-2 sul Lecce, terzo posto al pari con il Cagliari. Questa è la classifica della Lazio dopo la dodicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Inzaghi si è messa alle spalle la brutta prestazione in Europa contro il Celtic e ora può godersi i risultati ottenuti in campionato.

Da oggi scatta la sosta e la Lazio per due settimane sarà ad alta quota. La vittoria di ieri è importantissima ancor di più dopo il pareggio del Napoli, quello dell’Atalanta e la sconfitta della Roma.