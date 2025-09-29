Lazio, si avvicina la sosta per le Nazionali: Marusic convocato dal Montenegro

Lazio, pausa per le Nazionali: Adam Marusic convocato dal Montenegro per le sfide di ottobre. I dettagli

La Lazio si prepara a vivere giorni particolari con l’avvicinarsi della sosta per le Nazionali. Come accade in ogni pausa dedicata agli impegni internazionali, diversi giocatori biancocelesti lasceranno Formello per rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni. Un momento sempre delicato per gli allenatori di club, che devono fare i conti con viaggi, fatiche e possibili infortuni, ma anche un’occasione di prestigio per i calciatori chiamati a rappresentare il proprio Paese.

Tra i sicuri partenti c’è Adam Marusic, esterno classe 1992, punto fermo della Lazio e della nazionale montenegrina. Il difensore, capace di giocare sia a destra che a sinistra, è stato convocato dal commissario tecnico del Montenegro per i prossimi impegni di ottobre contro Isole Far-Oer e Liechtenstein, due sfide valide per il percorso di qualificazione europea. Marusic, arrivato a Roma nel 2017, è uno dei giocatori più esperti della rosa biancoceleste e rappresenta una pedina fondamentale anche per il suo Paese, con cui vanta oltre 50 presenze internazionali.

La sosta per le Nazionali non riguarderà soltanto Marusic. Altri elementi della rosa allenata da Sarri, tecnico noto per il suo calcio intenso e aggressivo, potrebbero ricevere la chiamata dalle rispettive federazioni. La Lazio, dunque, si troverà a lavorare a ranghi ridotti nei prossimi giorni, con la possibilità di concentrare gli allenamenti su chi resterà a Formello e avrà modo di recuperare energie in vista della ripresa del campionato.

Per i biancocelesti, la pausa rappresenta anche un banco di prova importante: da un lato la necessità di mantenere alta la condizione fisica dei giocatori impegnati con le Nazionali, dall’altro la possibilità di perfezionare schemi e automatismi con chi rimarrà a disposizione. In particolare, Tudor potrà sfruttare questo periodo per consolidare la fase difensiva, uno degli aspetti su cui la squadra ha mostrato margini di miglioramento.

Con Marusic protagonista in Montenegro e altri compagni pronti a partire, la Lazio si conferma una squadra dal respiro internazionale. I tifosi biancocelesti seguiranno con attenzione le prestazioni dei propri beniamini, sperando che tornino a Roma carichi di entusiasmo e senza problemi fisici, pronti a dare il massimo nella seconda parte di stagione.