Lazio, Simone Inzaghi aspetta i nazionali: rientrano Marusic, Akpa Akpro e Muriqi

Il tecnico della Lazio è in attesa dei giocatori impegnati in settimana con le rispettive nazionali

Sulla via del rientro. I giocatori della Lazio lasciano i ritiri delle rispettivi nazionali e si mettono in viaggio verso il centro sportivo di Formello. Simone Inzaghi li aspetta, ma dovrà fare a meno di Milinkovic, trovato positivo al Covid-19 in Serbia. Il tecnico ritroverà Akpa Akpro, Marusic, Alia, Acerbi e Muriqi dopo le partite giocate in giro per il mondo. L’ultimo ad arrivare sarà Correa: “El Tucu” dovrà affrontare un volo più lungo dei suoi compagni, partendo dall’Argentina.