Lazio, si monitorano le condizioni di Patric per la Supercoppa: le ultime sulla situazione del giocatore

Uscito nel corso del primo tempo di Lazio Lecce, c’è ancora incertezza sulle condizioni di Patric, in vista di quello che sarà l’impegno di Supercoppa Italiana.

Dall’ultimo allenamento a Formello, la situazione non dovrebbe essere preoccupante, ma sono sicuramente da monitorare le condizioni del giocatore, che per ora, prenderà parte alla spedizioni in Arabia Saudita.