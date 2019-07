Lazio, si insiste per Hinteregger ma le uscite sono la priorità: i dettagli

La Lazio insiste per il difensore dell’Augusta Hinteregger, ma la priorità, almeno al momento, sono le uscite: la situazione

Nonostante i colpi importanti siano stati messi a segno all’inizio della sessione di calciomercato, la Lazio continua a guardarsi intorno alla ricerca dei giocatori da tenere in considerazione per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Come anticipato, il club biancoceleste sembrava monitorare anche Martin Hinteregger, difensore dell’Augusta. Lo stesso direttore sportivo tedesco Stefan Freund, in un’intervista di qualche giorno fa, aveva confermato l’interesse dei capitolini ed aperto dunque alla cessione del giocatore. Secondo l’esperto di calciomercato di Sportitalia Gianluigi Longari, la Lazio starebbe insistendo per Hinteregger. Al momento, però, la priorità sono le uscite, dunque il club si dedicherà a vendere prima di dedicarsi completamente a questo obiettivo.