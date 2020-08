Lazio, si defila la tua concorrente per Fares: il Toro a un passo da Rodriguez

La Lazio è pronta a chiudere per Fares della SPAL. Unica competitor sembrava poter essere il Torino, che però ha le mani su Ricardo Rodriguez. L’esterno della SPAL ad un passo.

Cominciano ad incastrarsi le prima caselle in un calciomercato che si preannuncia scoppiettante. Questione quinto di sinistra in casa Lazio: defilatasi la Fiorentina, l’unica vera contendente per l’esterno della SPAL Mohamed Fares – esplicita richiesta di Simone Inzaghi – era il Torino di Cairo, abituato a giocare a cinque a centrocampo. Con l’arrivo in granata di mister Marco Giampaolo il modulo di base dei piemontesi sarà il 4-3-1-2 e martedì mattina è in programma l’incontro decisivo con gli agenti di Ricardo Rodriguez di proprietà del Milan. Il rossonero ha giocato in prestito al PSV e non rientrerà alla base ma si giocherà le proprie carte nella città della Mole. Su Fares c’è solo la Lazio, prossima a chiuder e a regalare a Inzaghi il rinforzo richiesto.