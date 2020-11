Il capitano della Lazio, Senad Lulic, continua ad allenarsi a Formello e il rientro si avvicina

Lulic è quasi pronto. La luce alla fine del tunnel si fa sempre più ampia e intensa. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, sta ragionando su quale sia il momento giusto per inserirlo, non vede l’ora. Così si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il club può inserirlo in lista come seconda e ultima variazione stagionale, probabilmente in sostituzione di Djavan Anderson.