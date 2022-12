Lazio Settore Giovanile, vincono Under 17 e 14: tutti i risultati

Lazio Settore Giovanile, si è concluso un altro weekend per le categorie giovanili biancocelesti dove spuntano le vittorie di Under 17 e 14

Il mondiale in Qatar non ferma il campionato giovanile, con la Lazio che è scesa in campo in questo weekend con le rispettive categorie. Vincono in questo turno di campionato l’Under 17 di mister Terlizzi e l’Under 14 di Colombo rispettivamente con Ladispoli e Frosinone

A seguire tutti i risultati completi:

UNDER 14 REGIONALI ÉLITE | LAZIO-SSD ACCADEMY LADISPOLI 2-1

Marcatori: 11’ st D’Agostino (L), 30’ st La Rocca (A) 32’ st Bernardini (L)

LAZIO: Quadrelli, Makinwa (17’ st Iovane), Cannatelli (1’ Ferrante), Da Parè (1’ D’Agostino), Berni Canani, Di Raimo, La Grutta (1’ st Palancica), Bernardini, Gigante (10’ st Florio), Diori, Sbrana (1’ st Materazzi) (33’ st Fusco).

A disp.: Gennaccari, Borzi.

All.: Colombo

SSD ACCADEMY LADISPOLI: Aleandri, Lattanzi (28’ st Paolacci), Suriano, Rossi, Esposito, Burranca, Assab (25’ st Cataldi), Ilies (35’ Cerioni), Chierchia, La Rocca (30’ st Riccioni), Chiammaruchi.

A disp.: Azzena, Martirani, Tripoli.

All.: Dolente

UNDER 17 SERIE A-B | LAZIO-FROSINONE 6-1

Marcatori: 9’ pt, 18’ st, 22’ st Serra (L), 25’ pt, 21’ st Gelli (L), 41’ st Centra (F)

LAZIO: Ciardi (23’ st Raffo), Barone, Ceccarelli (1’ st Cuzzarella), Silvestri, Bordoni, Ercoli (23’ Volpe), Ferrari (23’ Stano), Marinaj (1’ st Paolocci), Serra (29’ st Lekhiv), Gelli, Sessa (16’ st Gningue).

A disp.: Sow, Cesari.

All.: Terlizzi

FROSINONE: Grasso, Shkambaj, Bianchi, Ambrosini, Pelosi, De Rita, Schietroma, Silvestri (29’ st Cozzolino), Mezsargs (22’ st Izzo), Centra, Bauco (29’ st Orlandi).

A disp.: Gabriele, Di Cristoforo, Paparelli, Rizzo, Jachini, Fiorletta.

All.: Ledesma

Under 18 SERIE A-B | ROMA-LAZIO 3-0

Marcatori: 24’ Misitano, 32’ Cichella, 47’ Misitano

ROMA: Razumejevs, Cavacchioli (80’ Bah), Mannini, Cichella, Plaia, D’Aprile, Costa Cesco (62’ Nardozi), De Angelis, Misitano (80’ Tarantyino), Graizani, Bolzan.

A disp.: Mengucci, Boldrini, Karagiorgis, Natale, Polletta, Marazzotti.

All.: Tanrivermis T.

LAZIO: Polidori, Cannatelli, Milani (60’Casonati), Nazzaro, Zazza, Petta, Di Porto (65’ Napolitano), Sardo (60’ Reddavide), Brasili (60’ Bigotti), Oliva (73’ Giubrone), Rossi (60’ Bigonzoni).

A disp.: Ierardi, Petrucci, Di Venanzio

All.: D’Urso