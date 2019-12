Lazio, il Settore Giovanile ha numeri da record

Il Settore Giovanile della Lazio conta ben 15 aquilotti in Nazionale: il lavoro di Bianchessi inizia a portare i frutti sperati

«Stiamo ottenendo tutti grandi risultati, dalla prima squadra alle giovanili. Siamo soddisfatti, tutte le selezioni giovanili stanno facendo bene e sfornano giocatori per le Nazionali. Abbiamo ben 15 calciatori convocati, un record. Stiamo lavorando tutti bene, ma si può ancora fare meglio, siamo qui da due anni e possiamo ancora crescere», dichiarava il Responsabile del Settore Giovanile Bianchessi.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, i numeri sono effettivamente dalla sua parte: quello della Lazio è una vera e propria fucina di talenti: 15 giocatori in Nazionale; Under 13 in testa alla classifica ed Under 14 e 15 comunque ai vertici. Terzo posto per l’Under 16 e Under 17 a quattro punti dai playoff.