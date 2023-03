Lazio, i risultati del week-end del settore giovanile

Grandissimo fine settimana per il settore giovanile della Lazio: ecco nel dettaglio tutti i risultati. Una sola sconfitta

Si conclude un weekend positivo per le giovani aquile della Lazio. Le compagini biancocelesti scese in campo tra sabato 11 e domenica 12 Marzo mettono in cassaforte 5 vittorie, mentre è una la sconfitta.

L’Under 18 di mister D’Urso espugna il campo del Lecce 1-0, vittorie casalinghe per Under 15 e 16 che si impongono contro i pari età del Benevento rispettivamente per 2-1 e 3-1. I ragazzi di mister Assumma concludono la Regular Season con il trionfo sul campo dell’Ascoli per 5-1 e terminano come primi della classe il campionato nazionale Under 14 Pro. Le aquile classe 2009 di mister Colombo difendono la vetta del campionato Under 14 Regionali Elite, la Lazio supera la Viterbese 6-1.

L’unica sconfitta arriva dalla squadra di Christian Terlizzi, l’Under 17 biancoceleste perde, in zona cesarini, il derby contro la Roma per 1-0.