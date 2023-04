Lazio, settore giovanile: il programma di questo weekend

Lazio, oltre alla squadra di Sarri in questo weekend scenderanno in campo anche i giovani aquilotti: ecco il programma completo delle partite

Oltre alla Lazio di Sarri scenderanno in campo anche i giovani aquilotti per le rispettive categorie. Domenica prima dei grandi, andrà in scena la sfida Under 18 di mister D’Urso che affronterà il Genoa. Oltre a loro sarà la volta anche della Lazio Under 14 Pro guidata da mister Assumma che se la vedrà con il Bari nella prima giornata di categoria.

Gli aquilotti del 2009 invece sono scesi già in campo contro il Civitavecchia vincendo 1-0.