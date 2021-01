Lazio, settimana “vuota”: in Coppa Italia giocano le altre

Milan-Torino apre gli ottavi di Coppa Italia, che apre ufficialmente i battenti in relazione alla partecipazione delle grandi del campionato. La settimana che per la Lazio sarà quella di preparazione alla stracittadina vede impegnato queste sera il Milan contro il Torino a San Siro, domani l’Inter a Firenze e il Napoli al “Maradona” con l’Empoli e la Juventus con il Genoa allo Stadium. Il quadro verrà completato il 14 gennaio da Sassuolo-SPAL e Atalanta-Cagliari, il 19 da Roma-Spezia, con la Lazio che chiuderà il turno nell’esordio col Parma previsto per giovedì 21 gennaio.