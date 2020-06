Lazio, settimana prossima decisiva per il rinnovo di mister Inzaghi

Lazio, la società lavora ai rinnovi per trattenere i big e tra di loro c’è anche il tecnico Simone Inzaghi: i dettagli

La Lazio non vuole mollare i suoi migliori e per questo la società sta lavorando ai rinnovi dei big e anche a quello di mister Inzaghi. Lotito vuole blindare il tecnico e farne il Ferguson italiano.

Come riporta il Corriere dello Sport la settimana prossima potrebbe essere decisiva per trovare l’accordo. Per prima cosa scatterà il premio per quanto fatto in stagione, poi ci sarà un adeguamento dell’ingaggio a 2,5 milioni all’anno e un prolungamento fino al 2023.