Lazio: in sette giorni si decide il futuro del campionato, ecco perchè

Questa sera la Lazio avrà un match fondamentale con l’Udinese: in sette giorni si gioca il futuro della stagione

Si giocherà il futuro del campionato questa sera la Lazio contro l’Udinese, ma non solo. Vincere contro i friulani sarà importante, per avvicinarsi all’Atalanta.

Ma non solo l’Udinese: sabato sera infatti i biancocelesti saranno ospiti del Frosinone al Benito Stirpe, in un match da vincere assolutamente, contro una squadra in netta difficoltà, che non vince da oltre due mesi.