Lazio, la classifica del girone del ritorno: biancocelesti in zona Champions

Qual è stato il rendimento della Lazio nel girone di ritorno? Ecco qual è la posizione della squadra biancoceleste

Come ha detto lo stesso Sarri nel post partita della sfida con la Sampdoria, la crescita della Lazio è stato un qualcosa di costante. Ed è per questo che il rendimento dei biancocelesti nel girone di ritorno è stato senza dubbio migliore.

Come sottolineato da Tuttomercatoweb, i biancocelesti, in questa speciale graduatoria, sono quinti in classifica, con 31 punti conquistati e ad appena una lunghezza dietro l’Inter. I primi tre posti invece sono occupati dal Milan (38 punti), Juventus (35 punti) e Napoli (34 punti).