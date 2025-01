Lazio, due biancocelesti tra i peggiori del campionato di Serie A in fatto di cross: di chi si tratta

Lazio, il dato riguardo questa classifica che vede due biancocelesti nelle ultime posizioni. I dettagli

Marusic e Lazzari, in fatto di cross, sono tra i peggiori nel campionato italiano. In 502 presenze complessive, come evidenzia il Messaggero, sono riusciti a servire solo 2 assist su cross. Dati che peggiorano se messi a confronto con quelli delle meteore passate per Formello negli ultimi anni, esempi come Fares (1) e Jony (2) sono riusciti quantomeno a eguagliare i numeri di Marusic e Lazzari.