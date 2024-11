Lazio, senza Dia: tutte le soluzioni per mister Marco Baroni

Lazio che potrebbe perdere Boulaye Dia per qualche partita: Baroni ha più alternative per sopperire alla sua mancanza

Boulaye Dia, stand a quanto comunicato dal Senegal, avrebbe contratto la malaria. Il giocatore farà rientro a Roma tra oggi e domani per essere controllato dai medici del club. Qualora dovesse essere confermata la malattia, lo stop potrebbe durare intorno ai 20 giorni, anche se è difficile stabilire delle tempistiche certe.

L’attaccante, tra Serie A ed Europa League potrebbe quindi saltare Bologna, Ludogorets, Parma e forse anche una delle due sfide con il Napoli (se non entrambe). In queste gare Baroni ha diverse opzioni per sopperire a questa assenza piuttosto pesante. Mantenendo il 4-2-3-1 con Pedro o Dele-Bashiru sulla trequarti, altrimenti passando al 4-3-3 già visto a Monza.

Le possibili formazioni della Lazio senza Dia:

(4-2-3-1) – Provedel; Lazzari/Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro/Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos

(4-3-3) – Provedel, Lazzari/Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro/Isaksen, Castellanos, Zaccagni

Nelle rotazioni troveranno ovviamente spazio anche Patric, Gigot, Pellegrini, Noslin e Tchaouna.