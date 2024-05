Lazio, senti Focolari: «Mandas? E' un portiere fortissimo e non può...»

Lazio, il giornalista alla luce della grande prestazione del portiere biancoceleste rilascia queste dichiarazioni avvisando cosi il club

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Furio Focolari rilascia alcune dichiarazioni parlando della prestazione di ieri del portiere della Lazio Mandas

PAROLE – Risultato positivo, 2-0 netto. Abbiamo visto un portiere che non ci aspettavamo, Mandas. Ragazzo giovane e forte, non penso che possa fare la riserva e la Lazio dovrà decidere cosa fare il prossimo anno. Una buona partita di Kamada mentre i cambi gli ho visti prima svogliati ma dopo hanno fatto la differenza creando la rete del secondo gol. Pedro ha dei numeri ma non è un giocatore da partita intera pur avendo dei numeri importanti. Nello spogliatoio ci può essere chi è o più meno scontento in base al minutaggio o a quanto giochi effettivamente nel campionato. Grandi emozioni per il pre-partita e il ricordo dello scudetto di Maestrelli, un ricordo indelebile. Stupida l’ammonizione di Romagnoli che non ci sarà a Milano. L’arbitro ha ammonito pochissimo e il fallo è stato davvero inutile