Lazio, senti Deulofeu: «Samardzic? E’ un giocatore di qualità con cui mi trovo benissimo»

Lazio, l’ex Milan in occasione della prima conferenza stampa di stagione rilascia alcune dichiarazioni su Samardzic

In occasione della prima conferenza stampa stagionale con l’Udinese, Deulofeu rilascia alcune dichiarazioni parlando di Samardzic che piace alla Lazio, ecco le sue parole

SAMARDZIC – Sapete che giocatori di qualità abbiamo, abbiamo giocatori come Samardzic, come Lovric, come Beto, mi piace giocare con questi giocatori, perché capiscono quello che voglio, gli piace intendersi con me. Sappiamo che c’è qualità, ma la qualità per vincere in A qualche volta non basta, bisogna capire la squadra, cosa vuole l’allenatore, essere regolari, costanti, questo dobbiamo fare. Preferisco una squadra organizzata, che sa cosa vogliono società e tecnico, quando prendi l’identità diventi ancora più forte