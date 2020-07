Lazio, sei anni fa Parolo firmava con i biancocelesti VIDEO

Tramite il profilo Instagram, la Lazio ha ricordato con un video l’arrivo di Parolo in biancoceleste nel 2014

Esattamente in questo giorno, sei anni fa, Marco Parolo firmava con la Lazio, che lo aveva prelevato dal Parma per 8 milioni di euro. In sei stagioni, il centrocampista ha contribuito in maniera determinante ai successi del club, collezionando con esso due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, e facendo il suo esordio anche nelle competizioni UEFA.

Tramite un video su Instagram, la Lazio ha voluto omaggiare il centrocampista che, proprio in questa settimana, è stato decisivo per la vittoria dei biancocelesti a Torino.