Lazio, Sconcerti:«A questa squadra il mercato non serve»

L’opinionista televisivo ha detto la sua riguardo il mercato invernale della Lazio, rilasciando frasi molto forti

Da poche ore è ufficialmente aperta la finestra di mercato invernale, che si chiuderà più o meno fra un mese. Solitamente la Lazio non è molto attiva durante questa sessione, anche se al momento circolano voci su dei movimenti interessanti.

Il noto opinionista Mario Sconcerti, a TMW Radio ha detto la sua riguardo cosa dovrebbero fare i biancocelesti in questa sessione di calciomercato: «La Lazio non ha bisogno di niente sul mercato. Quando hai un equilibrio stabile e un gruppo completo, andare a prendere dei giocatori solo perché le altre stanno comprando non ha senso».