Lazio, se ne va Franco Janich protagonista della storica Coppa del ’58

Lazio, un’altra stella nel firmamento biancoceleste è quella di Franco Janich che è scomparso oggi all’età di 82 anni

Vola in cielo un altro pezzo di storia della Lazio. Oggi se n’è andato Franco Janich, ex difensore e anche direttore sportivo dei biancocelesti. Rimarrà nella storia per aver portato nella Capitale la prima Coppa Italia della storia nel 1958.

482 le presenze in carriera senza mai ricevere un cartellino rosso o subire una giornata di squalifica. Record questo che gli valse il premio come “Calciatore Esemplare”. La Lazio ha voluto esprimere il suo cordoglio alla famiglia tramite un messaggio: «La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Janich e si uniscono al dolore della famiglia».