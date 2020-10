Lazio, scalpita Vavro: sarebbe la seconda da titolare in A ancora a Genova

Scalpitano Vavro e Djavan Anderson, pronti a candidarsi per Genova e Borussia.

Con gli infortuni di Luiz Felipe, Marusic, Radu e Lazzari, la Lazio prosegue nella grandissima emergenza tra retroguardia e corsie laterali. L’unico quinto disponibile è Fares, che non avrebbe i 90′ nelle gambe ma stringerà i denti nel tour de force della prossima settimana. Lazzari dovrebbe saltare tutte le gare della prossima settimana, compreso il debutto in Champions. Marusic sta meglio ma certamente non sarà disponibile per Genova, dunque a destra ci sarà uno tra Patric (fuori ruolo) e Djavan Anderson. In difesa due sono le opzioni per Marassi: o Parolo centrale con Patric sul centro-destra e Acerbi sul centro-sinistra, o Denis Vavro al centro della difesa. Per l’ex Copenhagen sarebbe la seconda da titolare in Serie A, ancora sul campo di Marassi, dopo Genoa-Lazio 2-3 della stagione scorsa.