Lazio Sassuolo, prosegue la vendita dei tagliandi: la situazione attuale

Lazio Sassuolo, a pochi giorni dalla gara conclusiva di campionato ecco la situazione inerente alla vendita dei biglietti

Ormai ci siamo ancora pochi giorni e la Lazio torna in campo per l’atto conclusivo della sua serie A sfidando l’ormai retrocesso Sassuolo. Il match sarà fondamentale per i biancocelesti, per concludere al meglio le gare in casa.

Per la gara contro gli emiliani, prosegue ancora la vendita dei tagliandi e attualmente la situazione è la seguente: è stata superata quota 45 mila biglietti