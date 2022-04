Lazio Sassuolo, probabili formazioni: più Marusic che Hysaj, Luiz Felipe...

Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni di Sarri e Dionisi: Luiz Felipe in dubbio, ma c’è Patric. Zaccagni in coppia con Felipe Anderson

Qualche dubbio per Sarri e tutti in difesa: Luiz Felipe non si è visto per la rifinitura anti Sassuolo e la candidatura di Patric sale inevitabilmente. Marusic sembra in vantaggio su Hysaj per fare coppia sugli esterni con Lazzari che torna, finalmente, dal primo minuto. Qui le probabili formazioni di Lazio–Sassuolo:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Hysaj, Kamenovic, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Luka Romero, Raul Moro, Cabral. All.: Sarri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kiriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi (Defrel), Scamacca, Raspadori. All. Dionisi