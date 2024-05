Lazio Sassuolo, le quote dei bookmakers per il match di serie A

Lazio Sassuolo, a pochi giorni dalla sfida che chiude la serie A dei biancocelesti ecco cosa dicono gli scommettitori per il match

Archiviata la partita contro l’Inter che lascia nella Lazio un ennesimo amaro in bocca dopo Monza visto che anche al Brianteo la squadra si è fatta raggiungere, domenica tornerà in campo per sfidare per l’ultima in casa il Sassuolo.

Ma secondo gli scommettitori come finirà il match? A pochi giorni dalla partita per quanto riguarda l’esito finale ad essere favorita è la squadra di Tudor con 1.35 mentre il Sassuolo è quotato a 7.50 il pareggio invece 5.25. Ma come può finire il match? Secondo le quote il risultato più probabile è il 2-0 per la Lazio