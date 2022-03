Lazio Sassuolo, Immobile contro Berardi: sfida tra delusi Azzurri

La sfida di sabato pomeriggio tra Lazio e Sassuolo sarà anche quella tra Immobile e Berardi: dalla delusione Azzurra voglia di riscatto

La sfida di sabato tra Lazio e Sassuolo, decisiva per le ambizione europee di entrambe le squadre, sarà inevitabilmente anche la sfida tra Immobile e Berardi. I due delusi dalla spedizione Azzurra, con la mancata partecipazione al Mondiale, si incroceranno sul prato dell’Olimpico, proprio lì dove era partita la cavalcata dell’ultimo Europeo con il 3-0 rifilato alla Turchia.

Come riporta il Corriere della Sera, Immobile, che potrebbe aver dato addio giovedì all’Italia, contro il Sassuolo ha già segnato 10 gol (2 col Pescara, uno col Torino e 7 con la Lazio). Berardi, che è a quota 99 reti in Serie A, ha invece trafitto i biancocelesti 9 volte, un gol in meno di quelli fatti al Milan, sua vittima preferita. La sfida nella sfida è pronta ad accendersi. Con un retrogusto amaro di Azzurro.