Sassuolo-Lazio, Boga: «Momento positivo per affrontare partite difficili»

Sassuolo-Lazio, l’attaccante neroverde Boga parla dei prossimi impegni ai microfoni di Sky Sport

Manca più di una settimana a Lazio-Sassuolo ma le due squadre stanno già preparando la sfida nonostante gli impegni nazionali. Queste le parole dell’attaccante di De Zerbi, Jeremie Boga, a Sky Sport:

« L’inizio è stato complicato, ma siamo in un momento positivo, giochiamo meglio e anche personalmente sto molto bene e sono migliorato. Le prossime saranno partite molto difficili da giocare, dobbiamo esprimere tutto il nostro potenziale e dobbiamo scendere in campo per vincere»

