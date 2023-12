Lazio, una statistica fa sognare: in questo Sarri è da Champions!

La Lazio continua la rincorsa in classifica, una particolare statistica fa sognare e riflettere i capitolini di Sarri, da zona Champions

Continua la rincorsa verso le zone più nobili della classifica della Lazio di Maurizio Sarri. Dopo un inizio col freno a mano tirato i capitolini sono ora impegnati in un tour de force che piano piano sta facendo conquistare punti su punti alla squadra biancoceleste.

Una dato però deve far ben sperare (e soprattutto riflettere) Ciro Immobile e i suoi. Osservando la classifica solo ed esclusivamente relativa ai primi tempi la Lazio sarebbe in zona Champions League. 28 ipotetici punti nei primi 45 minuti, dietro solamente a Inter, Milan e Juve. Uno spunto, come anticipato, che deve far pensare, come replicare l’ottimo trend della prima frazione di gioco anche nella seconda? La palla passa tra le mani (o meglio dire i piedi) di Sarri e i suoi ragazzi.